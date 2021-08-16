Состоялся визит Союза Молодых Дипломатов Азербайджана в Губинский район при поддержке "АзИз" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Союз Молодых Дипломатов Азербайджана (СМДА) при поддержке Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" и лично руководителя азербайджанского представительства "АзИз" Вахида Байрамова и его заместителя Игоря Шаулова совершил первый официальный визит в качестве представителя Молодежной Общественной Организации "Алеф" в Азербайджане в Губинский район.

Делегацию возглавил генеральный секретарь Союза Молодых Дипломатов Азербайджанв - Алибашир Алиев. В состав делегации также вошли Абузар Саламов - советник председателя Молодежной Общественной Организации "Алеф" в Азербайджане, представитель СМДА в Израиле - Рафаэль Набизаде, советник представителя СМДА в Израиле - Аваз Мамедов и политический аналитик, кандидат политических наук - Ильяс Гусейнов.

В начале официального визита, делегация побывала в Центре Гейдара Алиева Губинского района. Было отмечено, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев внёс неоценимый вклад в развитие Губинского района и развитию дружеских отношений между гражданами, независимо от их национальных и религиозных принадлежностей.



Также представители посетили Аллею Шехидов и почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

После делегация посетила посёлок Красная Слобода и встретились с Песах Давидович Исаковым. Вместе со старейшинами и раввинами побывали в Музее Горских Евреев, в Информационном Центре Красной Слободы, в Синагоге и в Еврейском Религиозном Колледже. Встретились с представителями молодёжи и ознакомились с инфраструктурой посёлка.