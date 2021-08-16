Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 251 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 206, вторую – 45.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 794 483.
При этом первую дозу вакцины получили 3 420 144, вторую – 2 374 339 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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