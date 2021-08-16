БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 251 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 206, вторую – 45.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 794 483.