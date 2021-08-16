В Азербайджане за сутки выявлен 1 851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 402 человека (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:41)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 851 случай заражения коронавирусом, 402 человека выздоровели, 17 – скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 369 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, 339 327 человек вылечились, 5 170 – скончались, число активных больных составляет 25 356.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 695 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 220 135.

(Перевод: Турал Гараджаев).