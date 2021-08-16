Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 16 августа, с 18:45 до 19:30, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.