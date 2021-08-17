Отрицательная сторона лечения на дому - это лечение без проверки показателей крови - Минздрав Азербайджана

Общество 17 августа 2021 13:22 (UTC+04:00)
Отрицательная сторона лечения на дому - это лечение без проверки показателей крови - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отрицательной ая сторона лечения на дому - это лечение без проверки показателей крови.

Об этом сказал главный реаниматолог Минздрава Исраил Магеррамбейли, сообщает во вторник Trend.

"У людей есть опасения по поводу того, что если вызвать скорую, то их сразу разместят в реанимацию. . Многие думают, что подключение к искусственному устройству - крайняя мера. Отделения интенсивной терапии - это специализированные отделения, созданные для лечения и всестороннего наблюдения за тяжелобольными пациентами, и оснащенные современным оборудованием для наблюдения. Существуют два вида искусственной вентиляции легких: инвазивная и неинвазивная. При неинвазивном искусственном дыхании на лицо пациента надевается плотно прилегающая маска, через которую воздух с помощью аппарата ИВЛ поступает в легкие. В этом случае у человека сохраняются все естественные функции дыхательных путей. При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. С помощью этих устройств пациенты могут быть обеспечены 100-процентным кислородом. Не все пациенты, инфицированные коронавирусом, помещаются в реанимационное отделение. Поскольку это заболевание напрямую влияет на дыхательные пути, большинство пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, - это пациенты с респираторными проблемами".

По словам главного реаниматолога, не только в нашей стране, но и во всем мире нет точной информации о форме и интенсивности развития вируса COVID-19: " До сих пор нет достоверных статистических данных относительно источника, патогенетического направления и принципов лечения. Конечно, когда люди заражаются, у них появляются симптомы, типичные для вируса. Для восстановления организма от этого заболевания иммунная система играет очень важную роль. Конечно, в организме со слабой иммунной системой вирус развивается очень быстро. Статистический анализ также показывает, что большинство пациентов поступают в больницы с опозданием. Пациенты, которые в течение нескольких дней проходили лечение в домашних условиях, считая, что это всего лишь простуда и не получали должного лечения у подходящего специалиста, как результат, обращаются в больницу слишком поздно. Самая частая ошибка, совершаемая во время лечения в домашних условиях, - это стандартный метод лечения без проверки показателей крови. У пациентов, болеющих COVID-19 в тяжелой форме, степень тяжести оценивается в приемном отделении и врач уже предписывает отвести пациента в палату или отделение интенсивной терапии. У пациентов с обострением ситуация оценивается в приемном отделении, и на основании заключения врача принимается решение отвести пациента в палату или в отделение интенсивной терапии".

Что касается осложнений, являющихся основанием для помещения пациента в реанимационное отделение, то Магеррамбейли отметил, что в первую очередь в реанимацию помещают больных, находящихся без сознания, в случае острой дыхательной недостаточности, острых нарушений гемодинамики, пациенты с сопутствующими заболеваниями: "К примеру, у пациента может не быть острой дыхательной недостаточности, но также могут быть другие заболевания, диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, и в этом случае пациента помещают в реанимацию для поддержания динамического наблюдения. Мы можем оценить общие показатели, что при острой дыхательной недостаточности, конечно, это зависит от количества циклов вдоха-выдоха. Если это число на уровне 30, парциальное давление кислорода на уровне 70, парциальное давление углекислого газа более 50, и если индекс насыщения при ингаляции кислородом равен 80-86, то такие пациенты должны быть помещены в реанимационное отделение. Второй важный показатель - результат компьютерной томографии легких".

Главный реаниматолог также прокомментировал вопрос о том, каким пациентам следует сделать интубацию, и что означает интубация: "Интубация – это введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) через рот с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. При инфекции COVID-19, особенно у пациентов с высокой тромбоэмболией легочной артерии и одышкой, ввиду низкого уровня кислорода в крови, может потребоваться интубация. Интубированный пациент остается в отделении интенсивной терапии до тех пор, пока он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В зависимости от состояния здоровья пациента может потребоваться некоторое время после интубации оставаться в отделении интенсивной терапии. Однако не во всех отделениях интенсивной терапии проводится интубация больных. Для самостоятельно дышащих пациентов интубация не требуется. Метод госпитализации интубированных пациентов может определяться врачами в зависимости от состояния больного и с течением времени может меняться. Некоторые пациенты во время интубации укладываются лицом вниз, есть и те, кто предпочитает классическое положение на спине".

По его словам, при COVID-19 и многих других респираторных заболеваниях, если болезнь протекает в тяжелой форме, в течение некоторого времени может потребоваться искусственная вентиляция легких (ИВЛ) путем интубации: "Как правило, интубация используется при инфекционных заболеваниях, когда были опробованы медикаментозные и другие методы лечения, но они не дали необходимого лечебного эффекта. Поэтому интубация пациента с COVID-19 - это процедура, используемая в тех случаях, когда многие виды лечения, такие как противовирусные препараты, антикоагулянты (разжижители крови), дополнительная кислородная терапия, не дают результата. От состояния пациента полностью зависит то, сколько дней потребуется интубация. У некоторых пациентов интубация может занять всего несколько дней, у других тяжелых пациентов может потребоваться продолжение интубации в течение нескольких недель. Чем дольше пациент находится на ИВЛ, тем выше риск осложнений. У пациентов с длительной интубацией возникают такие риски, как сужение дыхательных путей и зависимость легких от респираторной поддержки. Поэтому пациентам, которые не выздоравливают в течение нескольких недель, могут потребоваться другие методы, например трахеостомия (хирургическая процедура, при которой в трахее (дыхательном горле) делается искусственное отверстие)".

Главный реаниматолог пояснил, что согласно научной литературе, примерно 3/4 интубированных пациентов с COVID-19 выживают: "Таким образом, можно сказать, что вероятность выживания интубированного пациента высока. Причина увеличения смертности интубированных пациентов по сравнению с неинтубированными пациентами заключается в том, что пациент, подключенный к аппарату ИВЛ, серьезно болен. Наблюдение за пациентом и процесс лечения во время интубации очень важны. Реанимация - наиболее благоприятная среда для наблюдения за интубированными пациентами. Пациентам, которые начинают выздоравливать, в течение некоторого времени после прекращения искусственной вентиляции, как правило, следует проводить кислородную поддержку. Во время применения каждого из этих приложений состояние здоровья каждого пациента будет различным, поэтому процесс и приложения могут варьироваться. По этой причине родственникам интубированных пациентов полезно действовать только по инструкции лечащего врача. Интубация может потребоваться, если заболевание серьезно прогрессирует и у пациентов с COVID-19, находящихся под домашним наблюдением, развивается одышка. По этой причине ковидным пациентам, у которых наблюдается одышка, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Состояние здоровья пациентов с COVID-19, попавших в реанимацию, сильно отличаются от других случаев. Сознание пациента на месте и он полностью чувствует боль. Иногда при разговоре с коллегами, мы приходим к выводу, что коматозное состояние менее болезненное, чем вышесказанное. Это могут понять лишь те, кто прошел через это. Если бы люди могли видеть ужас этой сцены, уверен, что их мнение по этому поводу было бы совершенно иным".

В заключение главный реаниматолог напомнил, что конечно же, лучшее лечение - не болеть: "Обязательно следует пройти вакцинацию, чтобы предотвратить осложнения и смертельные случаи. При этом не будем забывать про «три золотых правила»: использование маски, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук".

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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