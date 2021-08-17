Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 32-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 30-35 процентов.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)