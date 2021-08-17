Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 71 732 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 53 662, вторую – 18 070.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 866 215.
При этом первую дозу вакцины получили 3 473 806, вторую – 2 392 409 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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