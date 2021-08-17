В Азербайджане суточное число инфицированных коронавирусом превысило 3 000 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 322 случая заражения коронавирусом, 847 человек выздоровели, 18 – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 373 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 340 174 человека вылечились, 5 188 – скончались, число активных больных составляет 27 813.

За последние сутки в Азербайджане проведено 15 007 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 235 142.

(Перевод: Турал Гараджаев).