За последние 30 лет число наплывов теплых воздушных масс в Баку увеличилось в 14 раз

БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет в Баку число наплывов теплых воздушных масс достигло 27, то есть увеличилось в 14 раз.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

«В августе этого года продолжительность наплыва теплых воздушных масс в столице Азербайджана была больше, нежели в прошлые годы. Бетонно-асфальтовые покрытия, тесно построенные высотки меняют естественные воздушные потоки, приводя к искусственному повышению температуры воздуха», – сказала Умайра Тагиева.

Она напомнила, что последние 15 дней максимальная температура воздуха постоянно превышает 35 градусов: «Согласно многолетним наблюдениям, самая продолжительный наплыв теплых воздушных масс (24 дня) наблюдался в Баку в 2010 году».

В заключение Тагиева отметила, что в Баку в период 1961–1990 гг. поступление теплых воздушных масс в летний сезон было зарегистрировано всего 2 раза: «За последние 30 лет их число в Баку достигло 27, то есть увеличилось в 14 раз».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)