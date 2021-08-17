В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по 4 предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - Результаты прошедшего 11-14 августа этапа выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане отправлены на личные страницы кандидатов.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, в выборе вакансий по предметам «Азербайджанский язык и литература», «География», «Начальные классы» и «История» успешного результата добились 939 кандидатов. С 18 августа начнутся собеседования с этими кандидатами. С темами интервью можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://miq.edu.az/movzular.

Следует отметить, что если кандидаты не примут участие в собеседовании в указанный на их личных страницах день, это будет восприниматься как отказ от выбранной вакансии, и такие кандидаты не смогут принять участие в очередных этапах выбора вакансий.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)