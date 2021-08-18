Поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью» предусматривают новый концептуальный подход - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Поправки, внесенные в закон Азербайджана «О правах лиц с инвалидностью», предусматривают новый концептуальный подход, оценку инвалидности не по трем группам, а на основании процента утраты функций организма.

Об этом сказал на брифинге завотделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев, сообщает в среду Trend.

Завотделом сообщил, что в законе слова «причина» и «группа инвалидности» заменены на слова «процент» и «причина нарушения функций организма».

Также слова «с I группой инвалидности» заменены словами «установлена инвалидность за нарушение функций организма на 81-100 процентов», слова «со II группой инвалидности» - на слова «установлена инвалидность за нарушение функций организма на 61-80 процентов», слова «с III группой инвалидности» - на слова «установлена инвалидность за нарушение функций организма на 31-60 процентов».

Эти изменения вступят в силу с первого июля 2022 года.

Также в законе слова «дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья» заменены словами «лица, для которых инвалидность установлена до 18 лет».

Он отметил, что обучение и воспитание детей дошкольного возраста, которым назначена инвалидность до 18 лет, планируется осуществлять с учетом индивидуальной программы реабилитации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)