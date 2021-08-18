В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 4 тыс.
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 129 случаев заражения коронавирусом, 968 человек выздоровели, 20 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 377 304 случая заражения коронавирусной инфекцией, 341 142 человека вылечились, 5 208 – скончались, число активных больных составляет 30 954.
За последние сутки в Азербайджане проведено 17 740 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 252 882.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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