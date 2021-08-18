БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 66 519 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 52 661, вторую – 13 858.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 932 734.

При этом первую дозу вакцины получили 3 526 467, вторую – 2 406 267 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)