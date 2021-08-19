В Азербайджане первую дозу вакцины от COVID-19 получило более 30% населения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане первую дозу вакцины от коронавируса получило 34 процента населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт www.koronavirusinfo.az.
Таким образом, первую дозу препарата пока не получило 66 процентов населения.
Самая высокая динамика вакцинации зафиксирована в последние два месяца.
18 августа в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 66 519 человек.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 52 661, вторую – 13 858.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 932 734.
При этом первую дозу вакцины получили 3 526 467, вторую – 2 406 267 человек.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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