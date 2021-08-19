Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, северный ветер днем сменится юго-восточным, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 35-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)