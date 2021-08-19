Среди скончавшихся от COVID-19 вакцинированных не было - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Среди скончавшихся от COVID-19 и тяжелобольных, находящихся в реанимации, вакцинированных не было.

Об этом сказал председатель медико-научного комитета при правлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), профессор Акиф Гурбанов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, все эти граждане не проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Озвучиваются мнения, что кто-то вакцинировался от коронавируса, но все равно заразился. Мы же говорим, что ни одна вакцина не защищает от болезни на все 100 процентов. Из числа вакцинированных граждан 5-10 процентов могут заразиться коронавирусом. У вакцины Sinovac, которая у нас широко используется, указано только два противопоказания - аллергическая реакция и фаза обострения других заболеваний. Других противопоказаний нет. Однако наша комиссия все тщательно изучает, обосновывая, кому и по какой причине может быть противопоказана эта вакцина», - сказал Гурбанов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)