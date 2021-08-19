Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на ближайшие 4 дня

БАКУ /Trend/ - В Национальной службе гидрометеорологии рассказали о погоде на территории Азербайджана в ближайшие четыре дня.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на службу, до вечера 23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается жаркая погода, будет преобладать слабый юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне составит 35-38, местами - 40 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)