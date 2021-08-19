В Азербайджане за сутки выявлены 3 614 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 114 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 614 случаев заражения коронавирусом, 1 114 человек выздоровели, 23 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 380 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 342 256 человек вылечились, 5 231 – скончался, число активных больных составляет 33 431.

За последние сутки в Азербайджане проведено 15 786 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 268 668.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)