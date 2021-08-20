Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит 20 августа брифинг, сообщает в пятницу Trend.

В брифинге участвуют председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева и глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Отметим, что в последнее время в Азербайджане и мире растет число зараженных коронавирусом.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 3 614 новых фактов инфицирования, выздоровели 1 114 человек, скончались - 23.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)