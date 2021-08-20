В Азербайджане 97% подключенных к аппарату ИВЛ не прошли вакцинацию от коронавируса - Ягут Гараева (версия 2)

изменен заголовок (первая версия в 11:22)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 97 процентов пациентов с коронавирусом, подключенных к аппарату ИВЛ, не прошли вакцинацию.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, сегодня в Азербайджане у 0,6 процента вакцинированных фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом.

«В мире уже использовано 788 миллионов доз вакцин от COVID-19. Больше всего доз вакцины получили жители США, Турции и европейских стран. В Азербайджане уже использовано шесть миллионов доз вакцины от коронавируса», - сказала Гараева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)