В Азербайджане разработано мобильное приложение для проверки COVID-паспортов - Ульви Мехтиев (версия 2)

(первая версия в 11:24)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработано мобильное приложение для проверки COVID-паспортов.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что по решению Кабмина граждане в возрасте старше 18 лет могут пользоваться услугами объектов общепита, отелей, крупных торговых центров только при наличии у них COVID-паспорта.

«Наличие у них COVID-паспорта будет проверяться посредством мобильного приложения ASAN İcazə, разработанного Центром развития электронного правительства», - сказал Мехтиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)