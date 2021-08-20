Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов (версия 2)
(первая версия в 11:27)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по коронавирусу.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что если коэффициент заполнения больниц будет очень высоким, то в Оперативном штабе может быть обсужден вопрос введения ограничений на последующих этапах.
«На сегодняшнем брифинге была предоставлена информация о вакцине, безопасность которой ни у кого не должна вызывать сомнений», - сказал Мовсумов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)