Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов (версия 2)

(первая версия в 11:27)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по коронавирусу.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что если коэффициент заполнения больниц будет очень высоким, то в Оперативном штабе может быть обсужден вопрос введения ограничений на последующих этапах.

«На сегодняшнем брифинге была предоставлена информация о вакцине, безопасность которой ни у кого не должна вызывать сомнений», - сказал Мовсумов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)