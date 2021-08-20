В Азербайджане есть врачи, выдающие гражданам поддельные COVID-паспорта - Шахмар Мовсумов (версия 2)

(первая версия в 11:29)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть врачи, выдающие гражданам поддельные COVID-паспорта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что эти медработники будут выявлены и наказаны.

«Стало известно, что те, кто якобы вакцинировался, а потом заболел коронавирусом, имеют поддельные COVID-паспорта. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Выдавшие поддельные COVID-паспорта врачи сейчас привлекаются к ответственности. Люди играют не только своей жизнью, но и подрывают имидж государства. Соответствующие органы продолжат борьбу с этим явлением. Еще раз предупреждаем, что медучреждения, выдающие поддельные COVID-паспорта, будут нести за это ответственность», - сказал Мовсумов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)