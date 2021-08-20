В Азербайджане с сентября введут новое ограничение в связи с коронавирусом - Шахмар Мовсумов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого сентября будет введено новое ограничение в связи с коронавирусом.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в мире продолжается пандемия коронавируса.

По его словам, в Азербайджане с первого сентября граждане старше 18 лет смогут воспользоваться услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров только при наличии COVID-паспорта.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)