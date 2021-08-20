В Азербайджане обнародованы размеры штрафа за отсутствие COVİD-паспортов (версия 2)

(первая версия в 11:43)

БАКУ /Trend/ - Физические лица без COVİD-паспорта в крупных торговых центрах и учебных заведениях будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 000 до 5 000 манатов.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев отметил, что для возобновления очного обучения в образовательных заведениях в состав мониторинговых групп войдут представители минобразования.

«Перед крупными торговыми центрами не будут стоять сотрудники полиции. Просто представители торговых центров будут проверять COVID-паспорта у посетителей. Но в этих центрах предусмотрены неожиданные проверки полиции. И если будет выявлено правонарушение, то в отношении владельца объекта будет применена административная мера наказания, а именно: физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица – от 4 000 до 5 000 манатов, в отношении юридических лиц будет применена мера в виде ареста. Полицейские, которые будут проводить проверки на объектах, в учебных заведениях, будут в штатском. Поэтому если у лиц старше 18 лет не будет COVID-паспорта, то ответственность будут нести не они, а руководитель и сотрудники объекта, проверяющие наличие COVID-паспорта», - сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)