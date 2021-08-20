В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта – МВД (версия 2)

(первая версия в 11:46)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если лица старше 18 лет будут находиться в учебном заведении без COVİD–паспорта, то полиция не привлечет их к ответственности.

«Ответственность за это будут нести руководство вуза и лица, осуществляющие соответствующий контроль», - сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)