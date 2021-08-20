В Азербайджане полицейские в штатском будут проводить проверки в торговых центрах – МВД (версия 2)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полицейские в форме и в штатском будут проводить проверки в торговых центрах.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, владелец этого объекта должен знать, что если он не сделает выводы из принятых в его отношении мер, то это может подразумевать закрытие торгового центра и другие санкции, предусмотренные законодательством.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)