Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов (версия 2)

(первая версия в 11:56)

БАКУ /Trend/ - Вопрос возобновления работы общественного транспорта по выходным дням может быть рассмотрен в сентябре.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, по мере роста социальной активности населения увеличивается и число инфицированных.

«До сентября есть еще время. В середине сентября может быть принято решение в связи с эпидемиологической ситуацией», - сказал Мовсумов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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