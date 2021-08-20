Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане связан со штаммом "Дельта" - Ягут Гараева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане связан со штаммом "Дельта".

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, не имеет клинического значения тот факт, каким именно штаммом коронавируса инфицирован человек, так как лечение для всех штаммов одинаковое.

«Но сегодня в Азербайджане распространяется штамм коронавируса «Дельта». Именно этим объясняется рост инфицирования», - сказала Гараева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)