В Азербайджане учреждения ответственны за вакцинацию сотрудников от COVID-19 – Ульви Мехтиев (версия 2)

(первая версия в 12:10)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждения несут ответственность за вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, компании могут проконтролировать вакцинацию своих сотрудников посредством «личных кабинетов» на портале icaze.gov.az.

«По решению Оперативного штаба COVİD-паспорта должны иметь 80 процентов сотрудников компании, и работодатели несут за это ответственность. Чтобы избежать административной ответственности, они могут узнать посредством «личных кабинетов» на портале icaze.gov.az, кто вакцинировался, а кто - нет», отметил Мехтиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)