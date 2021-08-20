Для пассажиров метро Баку нет каких-либо требований в связи с вакцинацией от коронавируса – МВД (версия 2)
(первая версия в 12:13)
БАКУ /Trend/ - Для пассажиров метро Баку нет каких-либо требований в связи с вакцинацией от коронавируса.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, если гражданин хочет беспрепятственно передвигаться, то обязательно должен пройти вакцинацию от COVID-19.
«Это сохранит его здоровье и предостережет от нарушения закона», - сказал Гаджиев.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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