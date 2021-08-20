Оперштаб при Кабмине Азербайджана о возможности открытия театров и кинотеатров (версия 2)

(первая версия в 12:15)

БАКУ /Trend/ - Решение о возобновлении работы театров и кинотеатров в Азербайджане может быть принято в дальнейшем с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

«Если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то можно будет обсудить вопрос возобновления работы театров и кинотеатров в рамках определенных правил», - отметил Мовсумов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)