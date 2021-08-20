В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от COVID-19 - Ягут Гараева (версия 2)
(первая версия в 12:23)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от коронавируса.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, в Азербайджане ведется мониторинг ситуации с заражаемостью детей коронавирусом.
«В некоторых странах началась вакцинация детей от COVID-19. В Азербайджане этот вопрос находится на стадии обсуждения, поэтому пока вакцинация детей не рекомендуется», - сказала Гараева.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам (версия 2)
Лента новостей
Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов - Управление образования Баку
В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов
Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта – МВД
Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик