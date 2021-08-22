Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 23 августа.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Ночью и утром местами будет небольшой туман. Во второй половине дня северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 24-27 градусов, днем ​​34-37 градусов тепла, в Баку – ночью 25-27 градусов, днем ​​34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 758 мм рт. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем ​​30-35%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В большинстве регионов Азербайджана осадки не ожидаются, однако во второй половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди и град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25 градусов, днем ​​35-40 градусов тепла, в горах – ночью 13-18 градусов, днем ​​22-27 градусов тепла.