Азербайджанский борец победил армянского спортсмена и стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - В российском городе Уфе завершается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, еще четыре азербайджанских борца греко-римского стиля вышли на ковер в шестой день соревнований.

Азербайджанский борец Нихат Мамедли завоевал бронзовую медаль, одолев спортсмена из Узбекистана.

Другой представитель нашей сборной – Хасрат Джафаров победил в полуфинале армянского борца, представлявшего Францию, и вышел в финал соревнования. В решающей схватке Джафаров встретился с представителем Армении и, одержав победу с большим отрывом, стал чемпионом мира.

Азербайджанский борец Хасай Гасанли в поединке за бронзовую медаль потерпел поражение и занял 5-е место, а Мурад Ахмадиев в первой встрече проиграл сопернику из Грузии.