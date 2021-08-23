На территории древнего поселения Лелетепе обнаружены артефакты периода неолита - АН Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы предварительные итоги археологических исследований, проведенных на территории древнего поселения Лелетепе эпохи неолита Карабахской неолит-энеолитической экспедицией Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) под руководством ведущего научного сотрудника отдела «Археология периода энеолита и раннего бронзового периода» института, доктора философии по истории Хагани Алмамедова, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на НАНА.

Поселение находится на административной территории села Горадиз Физулинского района.

Древнее поселение в виде кургана высотой 6,4 метра, площадь которого составляет 0,9 гектара, в 2019 году было зарегистрировано указанной экспедицией. Археологические раскопки, начавшиеся в 2020 году, были продолжены в 2021-м.

В ходе раскопок, которые проводились на четырех участках площадью 16 квадратных метров каждый, были обнаружены стена и руины трех строений, имевших овальную, круглую и прямоугольную форму и относящихся к первой половине VI тысячелетия до нашей эры.

В центральной части поселения расположен зиккурат (akkadca siqquratu - многоступенчатый храм, характерный для архитектуры Древней Месопотамии, Ассирии и Вавилона). Зиккурат построен из кирпича-сырца и имеет конусовидную форму. К югу от него обнаружена конусовидная постройка диаметром 3,3 и высотой 1,5-2 метра. Здесь были найдены два кувшина, разные инструменты, изготовленные из кости, посуда. Под руинами также был обнаружен запеленутый детский скелет.

Самым интересным является захоронение на территории древнего поселения. Подобное захоронение периода неолита на Южном Кавказе впервые встречается в Лелетепе.

На его участке площадью примерно восемь квадратных метров обнаружено восемь могил с 14 человеческими скелетами. Предположительно, семь из них являются детскими, три принадлежат подросткам, а четыре - старикам. Рядом со скелетами обнаружены малахитовые и каменные бусы, украшения из кости.

Как сообщил Алмамедов, образцы костей отправлены в турецкий Университет Хаджеттепе для ДНК-анализа. Таким образом, специалисты смогут изучить генетику, наследственность, заболевания и рацион древних людей.

По его словам, ДНК-анализ имеет особое значение с точки зрения изучения этнических и культурных изменений, произошедших на территории Карабаха в период неолита.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)