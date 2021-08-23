Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

Общество 23 августа 2021 13:26 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ночью и утром местами прогнозируется слабый туман, северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 23-26, днем - 35-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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