Глава ГЭЦ Азербайджана обратилась к абитуриентам

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам, которые будут выбирать специальности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Она напомнила, что для представителей социально уязвимой категории населения применяется ряд льгот, и их обучение в вузах оплачивается за счет государства.

Глава ГЭЦ подчеркнула, что при выборе специальностей необходимо выслушать мнение самого абитуриента.

«Иногда родители хотят, чтобы дети выбрали профессию, о которой они мечтали сами, мешая тем самым независимому выбору абитуриентов. До выбора специальностей необходимо ознакомиться с их перечнем в №4 журнала «Абитуриент». Каждый год университеты предлагают новые специальности, но бывает и так, когда прием по каким-то специальностям приостановлен», - сказала Аббасзаде.

По ее словам, в этом году в региональных филиалах ГЭЦ в четырех вузах («Азербайджан», «Западный Каспий», «Одлар Юрду», Бакинский университет бизнеса) созданы консультационные центры для абитуриентов, где специально прошедшие тренинги сотрудники помогают им заполнить и подтвердить электронное заявление по выбору специальности и так далее.

«К большому сожалению, некоторые граждане, злоупотребляя доверием абитуриентов и их родителей, за деньги предлагают свою помощь в соцсетях по выбору специальности. Нужно быть осторожным и не доверять таким людям. Лицо, которое вместо вас будет выбирать специальность, узнает имя пользователя и пароль «личного кабинета», что очень опасно. Пароль от «личного кабинета» никому давать нельзя, так как это может иметь серьезные последствия. В ГЭЦ каждый год поступают соответствующие обращения, и при расследовании выясняется, что по чьей-то безответственности абитуриент не смог стать студентом», - сказала Аббасзаде.

«Самое главное - выбирайте специальность самостоятельно!», - отметила она.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)