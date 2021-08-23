В Азербайджане ряд объектов общепита грубо нарушил требования карантинного режима - Агентство

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает проводить рейды на объектах общепита для контроля над выполнением требований карантинного режима. В рамках контрольных мер 22 августа было проведено 67 мониторингов на 383 объектах общепита, в ходе которых на трех из них были выявлены факты грубого нарушения требований законодательства в связи с карантинным режимом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В связи с выявленными недочетами приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов на объектах общепита Баку и регионов страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)