В Азербайджане ряд объектов общепита грубо нарушил требования карантинного режима - Агентство
БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает проводить рейды на объектах общепита для контроля над выполнением требований карантинного режима. В рамках контрольных мер 22 августа было проведено 67 мониторингов на 383 объектах общепита, в ходе которых на трех из них были выявлены факты грубого нарушения требований законодательства в связи с карантинным режимом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.
В связи с выявленными недочетами приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов на объектах общепита Баку и регионов страны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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