Клинический медцентр № 1 в Баку выделен под больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Клинический медцентр № 1 (Семашко) в Баку выделен под больных коронавирусом, поэтому там приостановлена работа ряда отделений, сообщили в понедельник в больнице в ответ на запрос Trend.

Как сказали в медучреждении, в Центре полностью закрылось родильно-гинекологическое отделение, кардиологическое, неврологическое, терапевтическое отделения, а также отделения общей реанимации, интенсивной терапии закрылись в связи с борьбой с коронавирусом.

В настоящее время Центр оказывает медуслуги больным гемодиализма, токсикологическим больным, а также выполняет неотложные операции в связи с травмами и ранениями.

Клинический медцентр № 1 начал функционировать как медучреждение для больных коронавирусом с 19 августа этого года, и в этот день в Центре был 31 больной, часть из которых выписана, а часть продолжили лечение в хирургическом корпусе и потом выписаны домой. Все процессы проводились поэтапно, согласно медицинским правилам.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)