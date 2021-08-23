В Азербайджане утверждены учебные планы школ на 2021-2022 учебный год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены учебные планы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год, сообщает в понедельник Trend.

Приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, утверждены учебные планы и «Приложения к учебным планам» на 2021-2022 учебный год общеобразовательных учебных заведений Азербайджана, в которых обучение ведется на азербайджанском языке и других языках, с преподаванием языков малочисленных народов.

С таблицей учебных планов можно ознакомиться по ссылке:

(Перевод: Кямаля Сеидова)