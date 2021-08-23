В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 027 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 027 человек, скончались - 32, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 394 451 случай заражения коронавирусной инфекцией, 346 810 человека вылечились, 5 340 – скончались, число активных больных составляет 42 301.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 079 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 329 920
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор)
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