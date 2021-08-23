Азербайджанский гимнаст завоевал серебро на соревновании в Словакии
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты приняли участие в соревновании по аэробной гимнастике "Slovak Aerobic Open", которое прошло 19-22 августа в городе Братислава (Словакия), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
На турнире в мужской программе во взрослой возрастной категории Азербайджан представил гимнаст Владимир Долматов, в женской программе - Нуржан Джаббарлы, а также Диляра Гурбанова в возрастной категории 15-17 лет и Марьям Топчубашова в возрастной категории 12-14 лет.
На соревновании финалист последнего чемпионата мира по аэробной гимнастике Владимир Долматов занял вторую ступень пьедестала. Первое и третье место заняли представители Турции и Индонезии соответственно.
(Автор: Джани Бабаева)
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