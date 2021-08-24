Температура воздуха в Баку и на Абшероне накануне превысила климатическую норму
БАКУ /Trend/ - 23 августа температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на три градуса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В этот день максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 39, в горных районах - 28, в Нахчыванской АР - 40 градусов тепла.
Ожидается, что сегодня скорость ветра в Дашкесане достигнет 25-30 метров в секунду.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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