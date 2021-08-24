Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)

В группе стартовал конкурс «Самая вкусная сладость на день рождения»

Одной из самых популярных и вкусных кулинарных групп социальной сети Facebook, - «Азербайджанская кухня и не только» исполнилось 10 лет. Знаменитости Азербайджана тоже поздравили группу и пожелали ей дальнейших успехов и процветания.

Это группа одна из самых первых кулинарных групп на Facebook в Азербайджане. На протяжении 10 лет это доброе и вкусное сообщество делится интересными рецептами, организовывает увлекательные конкурсы, и придумывает различные кулинарные рубрики для поваров-любителей и гурманов.

В группе были проведены такие масштабные конкурсы как «Dad yarat», где на протяжении 3 месяцев участники конкурса готовили различные блюда из куриного мяса. Конкурс «Qaymaqlı dadlar», в рамках которого можно было готовить абсолютно все, при условии обязательного использования молочных продуктов. Фантастический конкурс «Ulduzu təkrarla» (Повтори за звездой), где участники конкурса повторяли блюда, приготовленные знаменитостями Азербайджана, - в результате автор блюда выбирал лучшие повторы, а автор лучшего получал награду. Среди этих конкурсов особо нужно отметить конкурс «Dünyanın dadı», за счет которого группа, в течение 6 месяцев, виртуально объездила весь мир и получила невероятный опыт и тысячи новых рецептов для своих родных и близких.

В целом, к конкурсам в группе были привлечены также мужчины и дети. Для мужчин, в честь всемирного дня отца, был в очередной раз организован конкурс «Kişilər bişirir» (Готовят мужчины), а дети приняли участие в конкурсе «4 yemək» (4 блюда), в рамках Дня защиты детей, и за месяц июнь, буквально, прошли курс приготовления завтраков, обедов, ужинов и даже научились готовить дессерты. Родители были благодарны администрации группы за этот конкурс, потому как дети не допускали их к кухне на протяжении всего конкурса и готовили все сами.

Также отметим, что в группе на данный момент функционируют такие полезные рубрики, как «Kişilər bişirir» (Готовят мужчины), «Ayın ən aktiv iştirakçısı», в рамках которой лучшие участники получают подарки (Самый активный участник месяца), «Tasty tales» (Вкусные истории), «Кулинарный всезнайка», «Интересные факты», «На заметку» и т. д, а несколько рубрик сейчас на стадии разработки и тоже скоро появятся в группе.

«С первого дня открытия группы, в ней получилось создать позитивную и очень добрую ауру. Здесь собрались участники со всех уголков мира. Мы стараемся популяризировать Азербайджанскую кухню, также готовим и познаем блюда стран всего мира. Именно поэтому, на группе очень большая ответственность – каждая публикация, каждая ссылка, каждый лайк очень важны для нас. Репутация группы для меня на первом месте, нам необходимо знать, кого мы добавляем нашу семью и у нас «жесткий» фейс-контроль при приеме участников. С гордостью хочу сказать, что каждый конкурс в группе авторский, оригинальный и продумывается до мелочей. В итоге, довольны остаются как участники, так и организаторы. Сейчас, в честь юбилея группы, стартовал наивкуснейший сладкий конкурс «Самая вкусная сладость на день рождения» и я приглашаю всех поучаствовать и выиграть ценные призы», - подчеркнула админ группы, актер озвучания Кюбра Керимли.

Чтобы присоединиться к конкурсу, вам необходимо быть участником Facebook группы «Азербайджанская кухня и не только»: https://www.facebook.com/groups/158809490864818/

Подробная информация об условиях участия в конкурсе «Самая вкусная сладость на день рождения» есть в группе. Последний день для участия в конкурсе 31 августа.

Спонсоры конкурса сеть супермаркетов «Neptun», «Sevimli Dad», «DR Milk» и «Moon Atelier».

Напомним, что группа «Азербайджанская кухня и не только» функционирует с 2011 года и объединяет более 26 тысяч участников и это цифра растет, как на дрожжах.

Отметим, что у группы так же есть Instagram страница, на которую вы можете подписаться и быть частью вкусной экскурсии в мир кулинаров-любителей: https://www.instagram.com/azerbaycanskayakuxnya/?hl=ru