В Азербайджане до сегодняшнего дня коронавирусом заразились более 25 тыс. школьников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 25 370 учеников школ и 15 128 школьных работников.

Об этом сказал замминистра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в марте для работников сферы образования было создано 10 центров вакцинации от коронавируса.

«В Баку к вакцинации было привлечено 33 290 работников сферы образования, в Сумгайыте – две тысячи. По показателю получения работниками сферы образования двух доз вакцины от COVID-19 лидируют Газахский, Ярдымлинский, Астаринский, Нефтчалинский, Лерикский, Зардабский районы и Гянджа. В этих регионах первую дозу препарата получил 91 процент, вторую дозу - 85 процентов работников сферы образования. В общеобразовательных заведениях Азербайджана 137 тысяч работников (61 процент) получили две дозы вакцины, 162 тысячи работников (72 процента) – первую дозу. Из 33 тысяч работников сферы высшего образования 16 тысяч получили две дозы вакцины, 20 тысяч - первую дозу. Из 4 400 работников профшкол 3 451 получил первую дозу препарата, 3 038 – две дозы», - сказал Агаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)