Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

Общество 24 августа 2021 13:55 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра ночью и утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, во второй половине дня прогнозируется погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 24-27, днем - 30-34, в Баку ночью - 25-27, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горах - град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Германия увеличила импорт турецкой химпродукции более чем на треть
Германия увеличила импорт турецкой химпродукции более чем на треть
Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов
Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов
Азербайджан незначительно увеличил импорт турецкой мебели и древесины
Азербайджан незначительно увеличил импорт турецкой мебели и древесины
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Вакцина от коронавируса не противопоказана аллергикам – азербайджанский врач Общество 14:51
Германия увеличила импорт турецкой химпродукции более чем на треть Турция 14:50
До 90% строительных работ в Баку пришлось на долю частных предприятий Строительство 14:38
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования Общество 14:26
Пианист с Филиппин посетил Квартиру-музей Ниязи в Баку (ФОТО) Культура 14:21
Риторика Азербайджана была одинакова везде и всегда, а в Армении была системная проблема – Пашинян Армения 14:05
В Баку незначительно сократилась номинальная зарплата наемных работников Финансы 14:02
На Алматы приходится наибольшее количество безналичных платежей Финансы 14:01
В Азербайджане с сентября снимаются ограничения на рыбную ловлю Общество 14:00
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 13:55
Туркменистан намерен собрать не менее 140 центнеров картофеля в Дашогузском регионе Туркменистан 13:35
Температура воздуха в Баку и на Абшероне накануне превысила климатическую норму Общество 13:33
Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать продукцию за рубеж посредством е-коммерции Экономика 13:24
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат Общество 13:17
В Азербайджане произведено продукции и оказано услуг более чем на 23 млрд манатов Финансы 13:06
Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с предварительной регистрацией на вакцинацию Общество 13:01
Спрос банков Азербайджана на валюту вырос более чем на 20% Финансы 12:53
Продлен срок ареста экс-главы ИВ Шамкирского района Общество 12:52
В Азербайджане до сегодняшнего дня коронавирусом заразились более 25 тыс. школьников Общество 12:48
МИД Кыргызстана ведет работу по налаживанию контактов с производителями вакцин Кыргызстан 12:37
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:33
В Грузии выявлено до 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:11
Объем экспорта товаров в Казахстане в 2022 году прогнозируется на уровне $60 млрд Казахстан 12:09
В Туркменистане дан старт строительству трёх новых скважин Энергетика 12:08
Коронавирус в Израиле: Более миллиона зараженных с начала эпидемии Израиль 12:07
Выделены средства на развитие бизнеса в южном регионе Узбекистана Бизнес 12:07
Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов Турция 12:04
Авиарегулятор США изучит жалобы на давление работающих с ним сотрудников Boeing США 12:03
Шойгу: РФ ценит стремление Египта развивать всесторонние отношения между двумя странами Россия 12:01
В университете на западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом Европа 12:00
Суверенные акции Грузии на Лондонской фондовой бирже незначительно подешевели Бизнес 11:56
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО) Общество 11:51
Валютный рынок Азербайджана поддерживается стабильными продажами из SOFAZ - эксперт Финансы 11:36
PASHA Life и Бакинский Государственный Университет подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО) Экономика 11:30
Туркменский консорциум объявил тендер на сервисное обслуживание гидропривода Тендеры 11:30
Демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро - Пашинян Армения 11:28
В Грузии Нацбанк опубликовал прогнозы по росту ВВП в 2021-2023 гг. Финансы 11:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане Политика 11:26
Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном - Пашинян Политика 11:25
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Политика 11:23
Порт Баку для защиты экологии вводит ряд запретов и новшеств Транспорт 11:17
Азербайджан незначительно увеличил импорт турецкой мебели и древесины Турция 11:04
Грузия увеличила импорт турецкой продукции горнодобывающей промышленности почти наполовину Турция 11:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:56
Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали и не вернулись более 43 тыс. человек Армения 10:51
В Азербайджане на аукцион выставят до 50 объектов госсобственности Бизнес 10:44
Турецкий порт Зонгулдак перевалил более 6 млн тонн грузов Турция 10:32
В Азербайджане названы объемы добычи нефти с АЧГ и "Шах-Дениз" Энергетика 10:31
Грузия увеличила импорт мебели и древесины из Турции почти на 20% Турция 10:28
Почему Западно-каспийский университет? (ВИДЕО) Политика 10:27
Грузооборот турецкого аэропорта Трабзон превысил 10 тыс. тонн Турция 10:24
Казахстан увеличил импорт турецкой химпродукции Турция 10:22
Строительство трубопровода для поставок азербайджанского газа в Сербию начнется в ближайшее время Энергетика 10:21
Подорожание импорта из Китая - серьезный удар по бизнесу грузовладельцев в Грузии Бизнес 10:18
Ненефтяные поступления в республиканский бюджет Казахстана увеличатся на 25 процента Финансы 10:16
Азербайджанский эксперт назвал приоритетные профессии будущего Общество 10:12
Азербайджан незначительно увеличил добычу газа на месторождениях АЧГ и "Шах Дениз" Энергетика 10:11
МВФ выделил Азербайджану более 300 млн SDR Финансы 10:08
Норвегия вывезла из Афганистана более 370 человек Европа 10:00
Назван объем экспорта азербайджанского газа в Европу Энергетика 10:00
Иран возобновил поставки бензина в Афганистан после снижения талибами тарифов на 70% Экономика 09:58
На торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок Финансы 09:50
В Таджикистане выросли показатели по коронавирусу Таджикистан 09:45
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 199 новых случаев, 5 летальных исходов Кыргызстан 09:43
Цены на нефть растут на снижении коронавирусных рисков Энергетика 09:40
Кэти Хокул вступила в должность губернатора Нью-Йорка США 09:27
Доставка посылок в Израиль задерживается из-за вспышки коронавируса в компании по сортировке почты Израиль 09:19
Экономическое развитие и создание рабочих мест - ключевые приоритеты ЕС в Грузии Бизнес 09:17
Грузинская компания намерена в разы увеличить производство мидий Бизнес 09:08
Грузия продолжает сокращать импорт фруктов и овощей Бизнес 09:07
Динамика денежной массы в Азербайджане в I полугодии была волатильной по месяцам - ЦБ Финансы 09:02
Cтартап-проект в Азербайджане обеспечивает госпортал страховыми услугами Экономика 09:00
Власти КНР арестовали бывшего главного прокурора провинции Цинхай по подозрению во взятках Другие страны 08:48
Грузия обнародовала 10 крупных товарных групп экспорта и импорта Бизнес 08:40
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана вырос на 9% за 4 месяца Иран 08:17
В Южной Корее тайфун вызвал наводнения и перебои с электроэнергией Другие страны 08:14
Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство Экономика 08:00
Казахстан планирует увеличить добычу нефти в 2022 году до 87,9 млн тонн Казахстан 07:57
Украина и Грузия станут членами Альянса - замгенсека НАТО Грузия 07:34
Пользователи в США сообщили о сбое в работе Instagram В мире 07:02
Минздрав Грузии одобрил применение вакцины Pfizer в стране Грузия 06:51
Шесть землетрясений произошли в Сахалинской области России Россия 06:35
"Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном Другие страны 06:08
Президент Туниса продлил действие мер по приостановке деятельности парламента Арабские страны 05:20
Моряки в Марокко спасли 438 мигрантов близ побережья Арабские страны 04:47
Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение В мире 04:15
Байден в течение 24 часов решит, продлить ли после 31 августа эвакуацию из Кабула США 03:16
Британия ведет работу в СБ ООН с целью выработки решений по Афганистану Европа 02:28
США обсуждают с талибами вопрос будущего контроля над аэропортом в Кабуле США 01:54
Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в Газе Израиль 01:27
Отчет спецслужб США о происхождении коронавируса будет готов 24 августа США 01:00
В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность В мире 00:29
Около 15 туристов эвакуировали на Карадахской теснине в Дагестане (Обновлено) Россия 00:08
Туркменистан и Румыния определят более широкий спектр сотрудничества Бизнес 00:01
Глава МИД Пакистана призвал мировое сообщество к диалогу с талибами Другие страны 23 августа 23:28
Байден и Джонсон обсудили эвакуацию граждан из Афганистана и саммит G7 США 23 августа 23:13
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор Другие страны 23 августа 22:56
Узбекистан значительно увеличил импорт электромобилей Узбекистан 23 августа 22:24
Азербайджанский гимнаст завоевал серебро на соревновании в Словакии Общество 23 августа 22:00
Россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию иностранцев Россия 23 августа 21:44
Все новости