Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра ночью и утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, во второй половине дня прогнозируется погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 24-27, днем - 30-34, в Баку ночью - 25-27, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горах - град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)