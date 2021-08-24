Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще семь азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и находившихся на лечении в Турции, вернулись на родину, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Лечение в братской Турции успешно завершили Мехтиев Намиг Муреддин оглу, Гасанов Бахтияр Дильгам оглу, Алиев Джахангио Гюльбала оглу, Гусейнов Турал Араз оглу, Бабаев Эльнур Алигусейн оглу, Джавадзаде Фуад Санани оглу и Атакишиев Рашад Назим оглу.

Фонд YAŞAT обеспечил их лекарственными препаратами для дальнейшего лечения.

В настоящее время в Турции находятся на лечении еще 54 раненых азербайджанских военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)