Синоптики предупредили о нестабильной погоде в ряде районов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Завтра в ряде районов Азербайджана прогнозируются нестабильная погода, местами грозовые дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Ливни ожидаются в основном в горных и предгорных районах, скорость западного ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Температура воздуха опустится на четыре - шесть градусов.
Ожидается повышение уровня воды в реках.
К вечеру осадки постепенно прекратятся.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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