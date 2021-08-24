Синоптики предупредили о нестабильной погоде в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завтра в ряде районов Азербайджана прогнозируются нестабильная погода, местами грозовые дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ливни ожидаются в основном в горных и предгорных районах, скорость западного ветра достигнет 20-25 метров в секунду. Температура воздуха опустится на четыре - шесть градусов.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

К вечеру осадки постепенно прекратятся.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)