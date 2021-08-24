Ряд объектов общепита грубо нарушал требования карантинного режима - Агентство Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает проводить рейды в объектах общепита для контроля за выполнением требований карантинного режима, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.
Так, 23 августа были проведены 703 мониторинга в 415 объектах общепита по стране, в ходе которых в шести из них были выявлены факты грубого нарушения требований карантинного режима.
В связи с выявленными недочетами приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов в объектах общепита Баку и регионов страны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В пределах своих возможностей и потенциала мы стремимся внести вклад в мир и безопасность
Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО)
В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане (ФОТО)